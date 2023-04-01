衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）近日公布最新審議結果，第198次會議共審議125案，其中9案核予救濟，包括一名台中市40多歲男性，接種AZ疫苗後10天因嚴重頭痛、噁心就醫，診斷為血栓並血小板低下症候群，核予救濟金150萬元，為本次案件中金額最高。

根據VICP第198次會議紀錄，共審議125案，其中多數為新冠疫苗引發之不良反應；經專家審議，共9案核予救濟，救濟金額從6000元至150萬元不等，發生不良反應的疫苗種類包括：4案AZ、3案BNT、1案默莫德納、1案高端。

本次核予救濟金的9案中，金額最高的是台中市40多歲許姓男子，接種疫苗後10日因嚴重頭痛與噁心等情形就醫，相關檢查結果與臨床表現符合血栓併血小板低下症候群，研判與接種COVID-19疫苗（AZ）相關，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表嚴重疾病給付之規定，核予救濟金新臺幣150萬元。

另外，雲林縣50多歲郭姓男子接種BNT疫苗後9日雙下肢麻痛等情形就醫，影像學檢查顯示多處脊髓病變，經審議無法確定與接種疫苗的關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1 項及其附表嚴重疾病給付之規定，核予救濟金新臺幣40萬元。

本次亦有兩案接種AZ疫苗後發生不良反應，經審議無法確定與接種疫苗的關聯性，各核予新臺幣10萬元。其一為高雄市40多歲蔡姓女子，接種疫苗後20日因雙腳刺痛麻木等情形就醫，神經傳導檢查結果顯示為脫髓鞘性多發性神經病變；另一案為彰化縣張姓民眾，接種疫苗後11日因步態不穩、雙下肢麻木等情形就醫，經診斷為格林巴利症候群。