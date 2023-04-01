為服務在地鄉親掃墓，北市翡管局將於清明連假4月4、5日兩日，調派船艇提供水庫南側墓地家屬接駁交通，翡管局經管科長梁逸帆指出，4月4、5日於翡管局管制區內船艇碼頭、新北石碇永安碼頭這二處，每日上午9時至下午4時，提供掃墓專船接駁服務。

翡管局長林裕益表示，翡翠水庫1975年完工營運後，為解決水庫集水區內部分居民交通不便問題，2000年完成位在水庫南側的石碇鄉碧山、永安、格頭3村，共計300多戶遷村，但仍有20座墓地未遷移，為此，將於清明連假4月4、5日兩天，派專船接駁民眾掃墓。

清明掃墓專船2條航行路線。（北市翡管局提供／張芷瑜台北傳真）

梁逸帆指出，為協助水庫淹沒區親屬返回水庫南岸掃墓，配合新北市石碇區公所指定時間，4月4、5日於翡管局管制區內船艇碼頭、新北石碇永安碼頭二處，每日上午9時至下午4時，提供掃墓專船接駁服務。

梁逸帆也說，掃墓專船有2條航道，永安航道在石碇區永安碼頭搭船，以及火燒樟至後坑子航道，在翡管局主碼頭搭船，派遣的專船，操作人員均有船艇駕照，又具有經驗的船艇駕駛及助手，協助引導掃墓親屬上下船。

翡管局提醒，本次接駁屬於公共服務運輸，具有人潮流量、搭乘對象不特定性，為降低新冠肺炎病毒傳播風險，依據中央防疫規定，當日搭船人員都須配合戴口罩才能上船。