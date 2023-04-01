KD picking up where he left off to start the second half. pic.twitter.com/m095lZ30hm — Phoenix Suns (@Suns) April 1, 2023

太陽1日在主場面對幾乎讓所有主力輪休的金塊，雖然一度從27分大幅領先，末節被金塊追到只差4分的驚險差距，幸好太陽最後仍以100比93力挫金塊，勇奪4連勝，目前戰績42勝35敗穩居西區第4，跟並列西區第五的快艇與勇士之間勝差還有1.5場。

仍然穩坐西區龍頭的金塊，今天一口氣讓約基奇、波普、賈瑪莫瑞與麥克波特4名先發輪休，面對陣容完整的太陽，轉眼就被拉開到兩位數落後劣勢，上半場打完，太陽60比40大幅領先，杜蘭特半場就摘19分，戴文布克也有18分，金塊以雷吉傑克生13分最高。

太陽雖在第三節一度擴大領先到27分，可是接下來金塊發動瘋狂反撲，打到比賽還剩3分24秒，竟然追到只差4分，幸好最後45秒奧科吉投進三分外線，幫助太陽擴大領先到7分，接下來華生上籃沒進，雙方也就不再進攻，順利拖完剩餘時間。

杜蘭特幫助太陽攻下全場最高30分，戴文布克也拿27分、6助攻，投進關鍵三分球的歐科吉14分，保羅雖只拿下5分，卻有13助攻、6籃板進帳；金塊以阿隆戈登26分、8籃板及6助攻表現最佳，但他只有罰10中4，布魯斯布朗16分，雷吉傑克生13分。