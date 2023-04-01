一代巨星、「永遠的哥哥」張國榮在20年前驟逝，享年46歲，今(1日)逢他的忌日，每年此時他的男友和藝人好友都會發文悼念，港媒則報導，近年有名男網紅郭朝陽打著小張國榮的名號吸引不少粉絲，卻遭爆料瞞婚還騙財騙色，行徑之離譜，引來粉絲說：「居然也會有人對這種冒牌貨感興趣，真服了！」

「小虎隊」中的陳志朋因長相神似張國榮，曾被封為小張國榮，先前他更因此被邀演出舞台劇《張國榮，負距離接觸》在其中演出張國榮一角，還傳出他一度因為入戲過深，情緒憂鬱。據《香港01》報導，一名大陸男網紅郭朝陽卻以長相神似張國榮做為賣點，開直播賺錢，甚至還有「偶像包袱」，對外謊稱自己未婚。

郭朝陽和女粉絲聊天截圖曝光。（圖／翻攝自盛夏之雪31250微博）

據知，郭朝陽早年因長得像張國榮受邀上節目《黃金100》，當時引來許多網友稱讚他是「張國榮轉世」，他有了名氣後便開始當直播主，卻不潔身自愛，一名疑似曾遭他欺騙的粉絲曬出截圖，可見郭朝陽疑似懺悔表示：「我，我不會奢望原諒，只希望不失去你，以後我會很認真地對你，我會用時間去彌補我對你的欺騙，我會一直愧疚」。

有網友發現郭朝陽不僅模仿，還詆毀張國榮。（圖／翻攝自盛夏之雪31250微博）

而女粉絲後來回：「按我的性格來說，不去曝光你，是我對你最大的仁慈」，郭朝陽回：「我知道，你沒罵我就已經很顧慮我了」，粉絲更說很想找他老婆對質，郭朝陽也沒否認有太太一事，間接認了先前瞞婚，另外還有網友發現郭朝陽不僅模仿還辱罵張國榮，其他網友則回：「可是哪裡像」、「看吐了，哥哥都走了那麽多年了，不該這樣玩哥哥的」、「有的榮迷清醒一點，哥哥只有一個誰也不像他」、「一點都不像哥哥！別讓這種流量明星給哥哥抹黑了」。