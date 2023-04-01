新北市鶯歌區大湖路某2層樓民宅今（1）日上午近11時發生火警，傳出1名年約40歲男子受困火場，新北市消防局獲報立即派遣人車趕往救援，到場後發現男子已自行逃生至3樓頂後側相對安全位置，隨即協助男子脫困，但男子因吸到些許煙塵，消防人員遂預防性將他送往桃園聖保祿醫院就醫。

新北市消防局表示，火場為1樓房間起火，於上午11時5分控制火勢，11時10分撲滅，燃燒1樓臥室，面積約10平方公尺，起火原因已由火場鑑識人員調查。