藝人梁佑南今年3月上旬遭人盜用臉書圖片代言廣告，她獲悉後展開反擊，提醒粉絲不要上當，還接受彰化警方邀請，擔任反詐騙大使，並在昨天到彰化員林市百果山拍攝反詐騙宣導短片，以切身經驗提醒大家防詐，以維護自身財產安全。

梁佑南於今年3月上旬遭人盜用臉書圖片，被代言「Vers磁石能量女神褲」，朋友看見臉書上冒名的梁佑南代言廣告後，在不知情的情況下買回家，但試穿後不僅質料非常差，而且完全沒有任何減重的功效。

彰化》2023.04.01▲藝人梁佑南受員林分局邀請擔任打詐大使，並到員林百果山拍攝防詐宣導片。（員林分局提供）

當時梁佑南獲悉上情後，立即擷取冒名代言廣告圖片，上傳臉書粉絲專頁，提醒大家不要受騙。正因上述的切身經驗，梁佑南在經紀公司總監施寶盛及友人許增鏞提及彰化縣警成立「打詐大隊」，邀請各行各業人士出任打詐大使後，也爽快接下打詐大使的任務。

梁佑南說，她希望以切身經驗提醒民眾，近來臉書詐騙廣告猖獗，詐騙集團看準民眾想撿便宜心態，在臉書社團推出低於市價的商品，並將藝人或網紅的大頭照設為主要頭像，意圖誤導消費者是名人代言、或本人銷售，藉此吸引不知情的民眾下單購物，民眾一定要特別小心，切勿受騙。

昨天梁佑南在員林百果山與員林分局偵查隊拍攝反詐宣導短片時，吸引不少民眾圍觀，民眾近距離看到梁佑南時直呼「本人比電視上還美！」

員林分局分局長葉文啟指出，詐欺犯罪手法多變，「打詐大隊」希望透過不同族群、不同年齡層，以不同的宣導方式，讓更多民眾認識詐騙，進而有效防止被騙。

警方表示，網路詐騙盛行，在網路上販售的商品價格如果明顯低於市價，極有可能是詐騙，民眾網購應選擇具有第三方支付功能，且商譽良好的正規網購平台，並使用平台提供的安全交易機制，不要與賣家私底下用通訊軟體交易。民眾若接獲可疑、簡訊或網路資訊，可撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢。