立陶宛2位市長3月31日參加高雄「智慧城市論壇」並拜會高雄市長陳其邁，克萊佩達市長古勞斯卡還在衛武營音樂廳秀一手小號。陳其邁1日表示，感謝立陶宛力挺台灣，希望能跟他們締結姊妹市，也希望拜古勞斯卡為歌唱老師。

去年，立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅政務曾來高雄拜訪，昨日該國克萊佩達市（Klaipeda）市長古勞斯卡（Vytautas Grubliauskas）、約納瓦市（Jonava）市長辛可威斯（Mindaugas Sinkevičius）也抵達高雄參加智慧城市論壇，並與陳其邁交流經貿、智慧城市、文化藝術等議題。

古勞斯卡市長於衛武營音樂廳即興吹奏小號，高雄市長陳其邁希望拜他為歌唱老師。（高市府提供／袁庭堯高雄傳真）

古勞斯卡是一位爵士樂歌手，昨在衛武營音樂廳親自獻唱名曲「What a wonderful world」還拿起小號獻技。陳其邁稱讚他非常健談，可以當他的音樂老師，唱歌的話也想拜他為師。

陳其邁強調，立陶宛過去在各式各樣國際場合，包括代表處的命名，都給台灣最大的支持，由衷表達感謝。

陳其邁說，會談中，就雙方的智慧城市發展，跟整個港市治理交換意見，他也強調「天涯若比鄰」，感謝立陶宛在各式各樣活動力挺台灣。國際社會中有那麼好的朋友，希望能跟他們的城市進一步發展夥伴關係，締結姊妹市。