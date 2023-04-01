『2023亞洲說 國際原創故事徵集大賽』日前於新加坡的『不只是故事』系列講座，首場中文講座由『2023亞洲說』中文評審團的導演評審奚岳隆擔任講師，他分享自己在電影《女鬼橋》驚悚撞鬼經驗。

奚岳隆透露《女鬼橋》是在鬼門開當天開拍，當時他曾試圖避開，但怎樣就是喬不開，好像一切都在冥冥之中，甚至開拍當天還發生了「突發狀況」！當天劇組請了法師做法並設下結界，法師還給每個人一粒結界米護身，奚岳隆笑說「因為身為導演要為一切負責、不能有任何意外，所以我當時就跟法師要了一把放身上。」

沒想到開拍當天一喊action，現場唯一的氣球燈竟忽然爆掉，瞬間伸手不見五指。奚岳隆原想說設備器材本就可能發生狀況，燈光師卻一臉凝重，還說這種燈只會慢慢暗掉不可能像這樣爆掉，讓他當下內心一驚。劇組立即請法師回來確認，才發現可能是工作人員弄到結界，因此橋另一端的結界被破壞掉，法師處理完之後拍攝就都很順利。講堂中奚岳隆也分享了對類型電影的見解，和跨國影視合作的分享經驗，並鼓勵大家努力創作。

奚岳隆表示這部片當時必須在20天內完成拍攝，所以一切都必須非常精準，事前準備作業就要極度全面仔細。但外景跟恐怖片其實很容易有許多不可控因素，他笑說還好最後順利在進度內拍攝完成。

『2023亞洲說』召集人楊志光。(七十六號原子提供）

由七十六號原子主辦，南韓Blintn、台灣GroupM群邑媒體集團、米神國際、風度影業、凱渥TDI、南炬有限公司與新加玻潙堯電影Weiyu Films聯合協辦的『2023亞洲說 國際原創故事徵集大賽』，將於4月14截止徵件。欲知更多比賽詳情，請見『2023亞洲說』活動官網。