獲得本屆法國凱薩獎9項大獎提名的新片《再一次勇敢跳躍》(Rise)，以一名舞者因病遠赴布列塔尼療傷的旅程為題，呈現古典芭蕾的優雅美感，以及現代舞的狂放震撼，拍出當今舞壇最極端的兩種舞蹈，與電影藝術結合的獨特美感，在法國狂賣破千萬歐元票房(約3億台幣)。該片不僅找來巴黎歌劇院芭蕾舞團首席女舞者瑪麗恩巴博首度跨界演出電影，更收錄了巴黎歌劇院的古典芭蕾經典名劇《舞姬》，以及全球搶票搶破頭的侯非胥謝克特舞團表演《政治媽媽》，其中還驚見台灣旅法舞者張建明的身影，讓導演笑說「光是這兩場戲的票價就要300歐元(約1萬台幣)」，向影迷保證來看電影必能值回票價。

侯非胥謝克特(下)不僅負責電影中的編舞與作曲，更親自教導片中演員現代舞的技巧。（中影提供）

首次演出電影的芭蕾舞者瑪麗恩巴博，從小就展現芭蕾舞的極高天賦，17歲那年獲邀進入歐洲歷史最悠久的巴黎歌劇院芭蕾舞團，隨後更躍升為該舞團的首席芭蕾舞者，被法國媒體譽為「新世代的芭蕾舞后」，每場演出都萬人空巷。這次主演《再一次勇敢跳躍》後，因其成長背景與角色相近，不僅同樣學習風格迥異的古典芭蕾、現代舞蹈，也都曾在舞台上發生意外受傷，因此特別能詮釋角色心境，表演十分入戲，也因此獲得法國凱薩獎最佳新演員提名。

瑪麗恩巴博被法國媒體譽為「新世代的芭蕾舞后」，這次主演《再一次勇敢跳躍》更獲法國凱薩獎最佳新演員提名。（中影提供）

《再一次勇敢跳躍》開場便是一段長達15分鐘、毫無台詞的芭蕾舞表演，由瑪麗恩巴博首度在大銀幕上演繹代表作《舞姬》(La Bayadère)，搭配導演巧妙安排台上、台下同步發生劇情，讓巴博在演出過程中發現男友劈腿的行為，因此在舞台上情緒崩潰而表演失足。而片中不僅有古典芭蕾的表演橋段，也因侯非胥謝克特的加入，而有了現代舞的排練、演出過程，片尾搬出舞團最受歡迎的表演《政治媽媽》，其中還驚見台灣舞者張建明的身影。早在2009年就加入侯非胥謝克特舞團的張建明，是舞團中唯一的亞洲人，因本片的機緣得以與瑪麗恩巴博同台共演。至於兩人將在舞台上擦出什麼樣的火花？台灣觀眾絕對不可錯過！《再一次勇敢跳躍》將於4月7日在台上映。