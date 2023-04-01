清明連假第一天，新北各區公墓及納骨塔湧現掃墓祭祖人潮，新北市長侯友宜前往土城靈恩納骨塔視察清明祭祀服務並表示，土城靈恩納骨塔共增設1712個櫃位，讓土城司法園區區段徵收所需遷葬先人就近晉塔；新北市民政局長柯慶忠也說，為解決塔位需求，去年在中和納骨堂試辦公立納骨塔一櫃多罐政策，土城靈恩納骨塔、新莊生命紀念館將採行，讓至親先人能同櫃同祭，減輕民眾治喪負擔與舟車勞頓問題。

侯友宜表示，新北市近4年已完成新莊、中和、鶯歌、新店、淡水等區公墓部分範圍遷葬，面積達6公頃，有助於整體市容的提升，並增加公共設施。

因應近期塔位需求增加，鶯歌、八里將興建納骨塔，陸續於2026、2027年完工，預計可新增10萬個塔位，同時各納骨塔也空間重畫，啟動改櫃及增設櫃位工程以圓滿市民落葉歸根的期待及需求。

民政局長柯慶忠補充，土城第四公墓部分土地因劃入土城司法園區區段徵收開發範圍，約有800多門墳墓將於今年10月底遷葬，全面積達1.4公頃，未劃入區段徵收開發約1.5公頃公墓範圍，仍做為土城第四公墓使用，未來可視地方需求情規劃利用。

為滿足後續遷葬晉塔需求，殯葬處自今年1月即進行靈恩納骨塔改櫃工程，預計於4月底完成，將增加1712個櫃位供遷葬之墓主選位，尚未遷葬者可儘速辦理。

新北市去年開始於中和納骨堂試辦公立納骨塔一櫃多罐政策，未來土城靈恩納骨塔、新莊生命紀念館亦將採行，收費則依各納骨塔標準依罐調降，讓至親先人能同櫃同祭，減輕民眾治喪負擔並解決多點祭拜、舟車勞頓的問題。

統計去年新北市共增設骨灰櫃7276個、骨骸櫃144個，及牌位7011個，今年再投入4400萬元經費，於淡水聖賢祠、新莊生命紀念館、土城靈恩納骨塔、中和納骨堂、樹林生命紀念館、金山福緣納骨堂等處增設共7900個骨灰櫃、1000個骨骸櫃，及4300個牌位。

民政局表示，新北納骨塔及公墓今年清明祭祀服務設置139個服務站，提供諮詢、救護、掃墓工具借用及紙錢集中焚燒專用袋。而為落實人潮分流，於各納骨塔皆有搭設戶外祭拜空間並規劃共32線的接駁專車，紓解各區清明祭袓人潮，也鼓勵市民利用線上追思祭拜系統，清明祭袓心意不打折。