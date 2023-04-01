Dutch F-35s and Polish MiG-29s conduct a training interception over Malbork, Poland, as part of @NATO’s Air Policing mission. pic.twitter.com/newIa44zez — F-35 Lightning II Joint Program Office (@theF35JPO) March 29, 2023

洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-35隱形在東歐已成為北約（NATO）空中警戒任務的基石，與米格（MiG）-29並肩出任務。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）和《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）報導，F-35聯合專案辦公室（F-35 JPO）3月29日上推特公開了一段影片顯示，荷蘭 F-35和波蘭MiG-29在波蘭馬爾堡（Malbork）上空進行了北約攔截訓練。此外，波蘭的F-16和法國「飆風」（Rafale ）戰機也參與了相關演訓。

美製5代戰機F-35和蘇聯製4代戰機MiG-29之間互傳數據，並攔截了假想敵方目標，而這種意外良好的組合，將有助於烏克蘭空軍。分析認為，實際上F-35或許能成為東歐，甚至烏克蘭戰爭的要角。除了攔截目標外，F-35也和MiG-29聯手，為兩架參加演習的波蘭貨機護航。

許多專家認為，讓4代蘇聯戰績和西方5代戰機搭檔很重要，因為這可能成為北約、盟友和烏克蘭空軍意想不到的機會。印軍事專家塔庫爾（Vijainder K. Thakur）說，這場演訓證明，F-35有可能傳輸數據給MiG-29，並加以引導。而最可能的，就是F-35能幫雷達老舊的MiG-29發現敵方目標，猶如無人機引導砲火般，F-35也能指引MiG-29。

此外，F-35能在不違反規定，進入烏克蘭領空的狀況下，提供烏軍MiG 29戰機目標資料，讓它們去和俄軍對戰。就算是俄軍戰機雷達發現了F-35，它也還是在北約安全空域內。這樣一來，F-35就成了禁區顯見的感測器。

原本這類測試從未進行，但由於俄烏爆發戰爭，促使許多北約軍事戰術家動腦筋，設法解決如今戰爭中出現的種種問題。

分析指出，雖然F-35和MiG-29進行聯合訓練，但兩款戰機截然不同。其中MiG-29是針對空優而設計，而F-35是多用途隱形戰機。據部分專家說，就算是經驗最豐富的MiG-29駕駛，也要花很長的時間，接受嚴格的訓練，才能駕馭F-35戰機。