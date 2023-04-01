台南學甲慈濟宮董事長王文宗涉指使學甲88槍擊案，被認為是整起槍擊案幕後藏鏡人，台南地院上個月25日認他涉藏匿人犯、槍砲且逃亡及滅證之虞，裁定羈押禁見，王文宗不服提抗告，台南高分院昨下午發回更審，台南地院今天凌晨准予70萬交保並限制出境。公開力挺王文宗絕不可能是幕後主使者的國民黨台南市議員蔡育輝說，這證明地檢署證據不足，法院打臉地檢署。

蔡育輝說，從王文宗70萬元交保，證明檢方指王文宗是88槍擊案幕後指使者，但最後證明是沒有證據，恐嚇與槍砲管制條例，王文宗也都沒有，最多就是有藏匿人犯的嫌疑。

蔡育輝重申，王文宗是殷實商人，經常出入兩岸也長期為台灣虱目魚找出路，同時他也是慈濟宮董事長，「是做功德為宗教努力的人」，他喊話要綠營不要以為撿到槍，沒有證據就隨便抹黑宗教、抹黑人格。

蔡育輝再度強調，王文宗絕對不可能會是88槍擊案件幕後指使者，如果是王唆使紅龜開槍，他願意兌現承諾，請500份雞排向社會大眾道歉。他說，當然藏匿人犯不是好事，但也要有證據，希望外界對於王文宗的人格和廟的相關事情不要再抺黑了。