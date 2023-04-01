今(1)日為清明連假首日，交通部長王國材在高速公路局長趙興華、路政司長林福山陪同下視察高速公路局，瞭解清明連假國道交通疏運情形；王國材今天也提到數個高公局正在進行的重大計畫，其中國一五楊高架從楊梅會延伸到頭份的工程，預計將在2031年完成。

高公局指出，上午整體車流較去年成長約5％，自凌晨5時起國道即出現車潮，早上6時起部分路段陸續出現車多壅塞，在實施西部高乘載管制、匝道封閉及匝道儀控等措施後，部分壅塞路段已陸續紓緩。

王國材指出，據分析，掃墓的車潮大概佔了45％，而旅遊及返鄉則分別占35％、20％，其中掃墓跟旅遊的距離會比較短一點，呼籲民眾多使用省道，來作替代的道路。

他說，今天在北部的地方比較壅塞的部分是楊梅到新竹段，中部是彰化跟台中段，南部在鼎金一帶，另外東部則是國五的部分；另外今日天候不佳，開車上路一定要注意車前狀況，保持適當行車安全間距，不要疲勞駕駛，另請高公局持續監控國道路況及加強交通疏導作業。

此外並對經常性壅塞，長期改善之國一楊梅至頭份拓寬、后里至大雅拓寬及國七新建計畫，王國材也指示高公局加速辦理。

他表示，國一五楊高架從楊梅會延伸到頭份的工程，目前環評已過，預計在2031年完成，而中部的后里到大雅段道路拓寬工程，以舒緩台中以及彰化之間的塞車狀況，也預計是在2031年完成，而近期剛環評通過的國道七號，因為與國一平行，所以也可紓解南部的高速公路壅塞問題。