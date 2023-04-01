兒童清明連續5天假期首日！星巴克Bearista也特地將歡樂帶進梧棲童綜合醫院，不僅歡慶進駐台灣25週年，也走訪小兒科診間、批價與藥局等地方，讓到院看診的小朋友與民眾都能感受到滿滿的活力。

星巴克Bearista走訪童綜合醫院，與到院民眾同歡。（童醫院提供）

星巴克Bearista到童綜合醫院首站，先到了小兒科診間，許多看診的小朋友都紛紛一起照相，並且拿到星巴克25週年紀念貼紙，快樂的流露出最純真的笑容，彷彿忘記身體的病痛，一旁的家長也感到開心。

接著熊Bearista在批價櫃檯與藥局，更受到就醫病人與長輩的熱情，大家也把握難得能遇到星巴克吉祥物的機會，拿出手機拍照留念， 星巴克Bearista也擺出各種不同姿勢，滿足每一位民眾的需求。

星巴克Bearista走訪童綜合醫院，慰勞醫護辛苦。（童醫院提供）

童綜合醫院指出，該院提供友善就醫環境，不定期舉辦各式活動舒緩看診民眾的心情！星巴克Bearista也特地將歡樂帶進童綜合醫院，不僅歡慶進駐台灣25週年，也走訪小兒科診間、批價與藥局等地方，讓到院看診的小朋友與民眾都能感受到滿滿的活力。