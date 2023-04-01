在進入戀愛階段之前，不少人都用曖昧程度來確定對方的心意，但其實喜歡一個人時的行為舉止是藏都藏不住的，只要仔細觀察就可以發現，《星座好朋友》運勢專欄分享12星座沒有拒絕這4動作就代表有好感，並同時也是默默答應對方繼續追求，可好好把握機會。

1、沒有拒絕牽手

●雙子座、處女座、天秤座

很多感情都是透過了牽手才確定的，卻也是最直接的試探方法。當他們不介意牽手時，就該好好把握住機會，因為這就說明他們也有好感，同時也是默默答應繼續追求。

2、沒有拒絕暗示告白

●牡羊座、獅子座、雙魚座

當喜歡一個人時，總會恨不得趕快讓對方知道心意，但要直接表示難免會不知所措。如果他們知道對方的暗示告白，卻沒有直接的拒絕，那就說明他們也是有好感，這時就該好好掌握主動權，因為他們也是悄悄答應追求。

3、沒有拒絕單獨出去

●金牛座、巨蟹座、射手座

如果不喜歡一個人，是不會和對方單獨出去的，這也是最好的試探方法。當主動約他們時，對方也知道是單獨行程，可是卻沒有拒絕反而還很開心，那就說明他們可是有好感的，內心早已答應對方繼續追求。

4、不介意不小心的吻

●天蠍座、魔羯座、水瓶座

當兩個人在一起時，難免會有不小心的肢體接觸，這樣的第一個反應可是很重要的，最能看出對方的感覺。如果說和他們不小心發生親密接觸，像是不小心親到，但他們的反應卻是沒有拒絕反而害羞，那就說明他們可是有好感的，同時也偷偷答應對方繼續追求。