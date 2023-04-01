為迎接兒童節到來，北市士林國小以「永續愛Learning fun心遊世界」士林好聲傳愛為主題，舉辦英語歌唱表演、士林小當家等活動，讓學生展現自我。士林國小校長吳明郁表示，士林國小附設幼兒園3月31日也邀玩具醫生到校，介紹舊物玩具大變身，並有多種闖關活動，讓孩子們留下難忘回憶。

士林國小特色STEAM牆配合兒童節系列活動，以「Happy children’s day!」造型為主題布置。（士林國小提供／張芷瑜台北傳真）

士林國小表示，士林國小特色STEAM牆配合兒童節系列活動，以「Happy children’s day」造型為主題布置，牆上都是學生喜愛的造型，迎接歡樂兒童月到來，讓士林國小校園的親師生們在上放學時，都能感受到兒童節的歡樂溫馨氣氛。

士林國小也說，小朋友以Proud of you等英語歌曲開啟樂音傳愛的序幕，校長表揚各班模範兒童，鼓勵孩子們認真學習，家長會則致贈精美兒童節禮物，學校還安排「氣球天使」與「小丑哈利」魔術表演，並抽獎送出造型氣球，氣氛歡樂。

吳明郁表示，士林國小附設幼兒園和台北市嬰幼兒物資交流中心合作，3月31日邀玩具醫生到校，為孩子們介紹舊物回收的玩具創意大變身活動，建立愛物惜物觀念。

吳明郁分享，當日也舉辦「士林夜市到我校」的闖關活動，有彈珠檯、跳跳樂、黏黏樂、水牆塗鴉、戲沙趣、積木工程師等有趣關卡，還有孩子們最愛的氣墊溜滑梯體驗活動，讓孩子們留下難忘回憶。