為歡慶兒童節的到來，金門地區今(1)日上午在林務所盛大舉行兒童節表揚活動與「木育互動學習館」揭牌啟用典禮，由縣長陳福海親自主持，一一頒獎給來自全縣各小學的優秀學童們，並鼓勵他們持續努力向學，做好同學間做人處事與用功學習的好榜樣。

頒獎典禮後，縣長陳福海(中)也邀請得獎小朋友及與會貴賓一起為林務所內的「木育互動學習館」轉動絞盤，正式揭牌啟用。(于家麒攝)

兒童節表揚活動今日上午9點30分於林務所內隆重舉行，由全縣各國小推薦的優秀學童一一上台接受縣長陳福海的頒獎，有些受獎學童更是全家出動，一起上台領獎，合影留念，陪伴小朋友共享這榮耀的時光。縣長陳福海表示，在縣庫拮据的情況下，唯有孩童的教育不能停下，學校的軟硬體設施，只要是對教育正面有幫助的，縣府一定全力支持，絕不能讓孩子輸在起跑點上。

縣長陳福海及與會貴賓與小朋友們一起蓋大型古厝積木，同心協力完成組裝。(于家麒攝)

頒獎典禮結束後，縣長陳福海也邀請得獎小朋友及與會貴賓一起為林務所內的「木育互動學習館」轉動絞盤，正式揭牌啟用，只小在場小朋友們個個迫不及待，一擁而進搶先體驗館內各項設施，陳福海也開心的與小朋友們打成一片，玩有獎徵答、蓋古厝、玩桌遊，陪伴現場所有學童們開心提前歡度兒童節。

館內超過50組以上木製遊具，採開放性的玩法，激發參與孩童的想像力、創造力和解決問題的能力。(于家麒攝)

「木育互動學習館」於去(2022)年底施工完竣，全館以木質教育為主題，曲面牆玻璃外觀，不僅為金門首創，更將林務所發展方向，由傳統保林、育林，推展至更貼近生活的木育感官新境界。館內設有大型古厝積木、樹木故事屋及積木遊藝區，布置溫馨且具有質感。藉由不同的遊具組合，可以變換創新各種玩法，目的就是希望藉由親子動手合作，體驗金門傳統文化及木製產品的魅力，許多體驗過的大小朋友，都直呼還想再來。

小朋友們個個迫不及待，一擁而進搶先體驗館內各項設施，縣長陳福海(中)也開心的與小朋友們打成一片。(于家麒攝)

林務所表示，目前館內分為3個區域，分別為傳統聚落區、樹木故事屋及積木遊藝區。其中傳統聚落區有2組大型積木古厝，是金門首創傳統閩南式的一落二櫸頭古厝之模型，每一塊大積木需要大人及小孩同心協力共同組裝，組建積木的過程中，不僅可以認識金門在地傳統古厝的基本結構及名稱，也能增進參與學童思考討論及互相分工合作的觀念。

木育互動學習館即起開放，開館時間為每週二至週日，上午8時30分至11時30分及下午2時至5時。(于家麒攝)

樹木故事屋，蒐集有關木育、生態相關的童書及工具書，以沐浴在森林中享受閱讀的設計理念，另一旁之小樹洞則創造舒適、靜謐的秘密基地，就像是在傾聽大自然森林的秘密。

縣長陳福海(右)也與小朋友一起體驗館內的各項桌遊，陪伴一起提早歡度兒童節。(于家麒攝)

積木遊藝區則是一個多功能的開放空間，獨創的曲面投影幕、組合桌椅櫃及超過50組以上木製遊具，採開放性的玩法，激發參與孩童的想像力、創造力和解決問題的能力；木材溫潤的觸感，讓民眾在體驗中接觸木育，認識木育。

縣長陳福海(左一)與小朋友們玩有獎徵答，並加碼通通有獎，小朋友們個個開心不已。(于家麒攝)

林務所表示，木育互動學習館自今(1)日起開放，開館時間為每週二至週日，上午8時30分至11時30分及下午2時至5時，一般民眾可於開放時間進入參訪遊玩；機關團體如有辦理活動需求，須於活動日前7日提出申請，如為國小以下學童，應有陪同老師或家長隨行，相關申請資訊於開放預約前公布於金門縣林務所及金門植物園粉絲團臉書專頁，相關資訊請聯絡082-352846分機215 方小姐。

林務所補充說明，清明連假期間「木育互動學習館」除4月1日活動開放外，4月2日及4月4日亦有開放，另外，為維持木質地板環境及衛生，進入館內須脫鞋，入場請務必穿著襪子，館內請勿飲食。