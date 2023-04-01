新北市瑞芳區濱海公路往宜蘭方向的海濱路路段，1日上午發生一輛大貨車追撞小客車事故，大貨車由後方追撞已熄火臨停路旁的小客車，一度造成雙向交通中斷。新北市警察局獲報後前往救助。到場發現車身不但前後均嚴重損毀，還波及民宅，幸駕駛僅臉部、手部輕微擦傷，意識清楚，後送基隆長庚醫院救治，並已於10時許排除事故，恢復交通。

新北市瑞芳區一輛大貨車追撞路邊臨停小客車，一度造成雙向通行中斷。（新北市警察局提供／徐佑昇新北傳真）

新北市警局表示，於1日上午9時32分獲報，於新北市瑞芳區濱海公路往宜蘭方向的海濱路153號路段，發生嚴重追撞交通事故，有一大貨車撞及自小客車，即刻派瑞芳分局瑞濱所所長及員警4名前往處理事故。

肇事追撞的大貨車。（新北市警察局提供／徐佑昇新北傳真）

警員抵達現場後，發現駕駛43歲許男行駛於該路段時，追撞已熄火臨停路旁26歲吳男的小客車。大貨車撞及力道極大，小貨車車尾、後座、車頭均嚴重損毀，若再往前擠壓製駕駛座，恐後果不堪設想，車禍還波及到了民宅的鐵捲門。幸駕駛吳男僅有臉部、手部輕微擦傷，由消防人員協助處理後，送基隆長庚救治。現場肇事車輛，一度導致雙向交通中斷，警方現場疏導，於10時許回復雙向通行。

現場已回復雙向通行。（新北市警察局提供／徐佑昇新北傳真）

至於肇事原因，瑞芳分局表示，小客車車主事故當下已經熄火並臨停路邊，但卻突遭大貨車追撞，需待警方進一步鑑定調查，才能釐清事故原因。