中信兄弟去年在台灣大賽以直落四擊敗樂天桃猿，挑戰二連霸成功，球員和啦啦隊日前獲蔡英文總統和賴清德副總統接見，許多人也獻出首次參觀總統府的初體驗，啦啦隊Passion Sisters成員短今接受採訪時，脫口而出蔡英文總統本名，讓在旁所有人全都笑翻，直呼：「你跟她很熟喔」。

中信兄弟與啦啦隊Passion Sisters獲蔡英文總統接見，人氣成員短今受訪時表示：「我覺得那個.......英文」，下一秒驚覺怎直呼總統本名，立刻改口：「總統穿黃色很漂亮」，語畢，讓在旁的隊員忍不住笑出來，笑笑更直接表示：「英文...你跟她很熟喔，我還想說英文課嗎」，對此，短今表示緊張時腦袋容易打結，雖想著不能直呼總統全名，還是脫口而出「英文」，而且忘了加頭銜，最後不忘hashtag「小英總統對不起」。

眼見短今無厘頭的一面，網友紛紛留言：「原來你跟英文也有點交情」、「我以為你要說英文的球衣」、「沒說成英九就好」、「國安局：明天就請短今顧英文官邸的門口了」、「其實短今跟蔡總統很熟的」、「看到課本的英文，和見到真人的英文，腦中都一片空白」、「天然呆短今，看一次笑一次」、「你講話這段真的有夠好笑」。

此外，短今也在總統府內意外發生小意外，就是在關休息室的門時，突然夾到自己的手，讓她無奈表示：「我到底是怎麼辦到的？」也讓網友擔心不已，紛紛留言表達關心之意。