華為財報發表會以梅花為背景圖。（翻攝華為2022年年度報告）

受到拜登政府一波波制裁衝擊，華為去（2022）年營收僅微增0.9%，但淨利暴跌逾68%，創史上最慘烈紀錄。華為這次財報發表會以梅花為背景圖，輪值董事長徐直軍坦言，嚴峻的外部環境和非市場因素，持續影響公司營運，不過他強調，今天的華為就像梅花，因為經歷嚴寒淬煉而飄香，面對巨大壓力，華為有信心戰勝艱難困苦，持續生存和發展。

綜合陸媒報導，華為31日公布去（2022）年財報，去年收入6423億元人民幣（下同），成長0.9％；淨利為356億，年減68.73％，淨利潤率較上年下滑12.3個百分點至5.5%；經營活動現金流年減70.2%至178億元，淨現金餘額下降26.9%至1763億元。

任正非之女、華為財務長孟晚舟表示，去年淨利潤達到一個歷史低點，主要是整體利潤下滑，以及研發投入加大，不過總體經營業績「符合預期」，財務狀況持續穩健。

孟晚舟提到，她將在4月1日當值輪值董事長，領導華為半年，並指出，華為的輪值制度是制度的接班，不是為了安排某個人接班，公司不會把集體命運綁在個人身上。

華為這次財報發表會以梅花為背景圖，華為輪值董事長徐直軍表示，回顧2022年，嚴峻的外部環境和非市場因素，繼續影響著公司經營，並強調2023年是華為生存與發展的關鍵年。

徐直軍以梅花來比喻華為，他說，「今天的華為，就像梅花，梅花飄香是因為她經歷了嚴寒淬煉。我們面臨的壓力無疑是巨大的，但我們也有增長機會、有產業組合韌性、有差異化優勢、有客戶和夥伴的信任和敢於壓強式投入。因此，我們有信心戰勝艱難困苦，實現持續生存和發展。」