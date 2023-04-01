台中市太平某人力公司日前遭網友爆壓榨及體罰員工，經台中市政府警察局太平分局漏夜派員調查，通知公司負責人、影片中下跪之男子及在場員工，初步調查未有網傳壓榨、體罰等情事，該公司負責人及員工均已向該名網友提出妨害名譽告訴，警方已受理偵辦。

有網友日前於臉書粉絲專頁「爆料公社」PO出1段影片，影片中1名男姓員工雙腳下跪，從門口跪著進入室內向現場人員說話；該網友於貼文表示，該公司老闆夫妻會壓榨、體罰員工，甚至借錢給員工再逼員工去貸款和賣存摺還債等。

有網友日前於臉書粉絲專頁「爆料公社」po出1段影片，並爆料該公司老闆夫妻會壓榨、體罰員工。（圖取自臉書粉專「爆料公社」）

太平警分局網路巡邏獲悉此案後，立即漏夜派員調查，並通知公司負責人、影片中下跪之男子及在場員工到案說明。警方表示，初步調查確實有下跪情事，但並非網傳涉有壓榨、體罰等情形。

據瞭解，該名20多歲男子（化名「小嘉」），在該人力公司擔任派遣工，當日派遣外出擔任清潔工作，期間因多次滑手機，遭該業主致電投訴；該公司匿名員工表示，「小嘉」常因工作不積極，屢遭業主投訴，當天他返公司後自認造成公司困擾，但卻一反常態，一進門自行下跪表達歉意，當時老闆也對此舉大感意外，過程遭已離職員工拍攝轉傳，內容恐他人刻意捏造。

太平警分局表示，目前人力公司負責人及男子「小嘉」均已向該名網友提出妨害名譽告訴，警方已受理在案並依法偵辦。同時呼籲民眾，網路發（留）言應謹慎，不要任意發表不當言論或捏造事實，避免誤導大眾或引起社會恐慌，進而誤觸法網。