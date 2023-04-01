夏和熙與焦凡凡主持的衛視中文台《拜託了！女神》本周前進新竹探索約會勝地、PK大搶女神幣。焦凡凡和小鮮肉「VERA」孟維組隊玩遊戲，2人同塞一個呼拉圈，「前胸貼後背」就像騎機車一樣，讓焦凡凡羞喊：「要確定耶！好近喔！」現場也上演VERA與FEniX對決，蔡朕與同團的孟維再度發威，只比上次多花10秒就過關，看到蔡朕好表現，讓被笑是遊戲黑洞的焦凡凡笑說：「你怎麼這麼會玩遊戲，你多想取代我？」

左起夏和熙、粿粿、曹家齊、李承隆。（衛視中文台提供）

本周由夏和熙、粿粿、「FEniX」李承隆、曹家齊組成熙熙隊；焦凡凡、正義、「VERA」蔡朕、孟維組成凡凡隊，兩隊為搶奪女神幣相互廝殺。在「常常套一起」遊戲單元裡，雙方各派出兩人搭檔，一起塞進呼拉圈裡，邊走邊撿地上10個小套環，再進行同夜市裡套圈圈遊戲，最快完成就獲勝。

左起焦凡凡、蔡朕、孟維、正義。（衛視中文台提供）

焦凡凡與孟維組隊時，可謂「前胸貼後背」緊貼才能擠進直徑約35公分的呼拉圈裡，焦凡凡害羞笑說：「要確定耶！好近喔！」兩人進入呼拉圈後，發現要一起蹲下撿圈圈相當困難，姿勢讓人看了好害羞，還好焦凡凡根本不怕，說：「你們沒有騎過摩托車嗎？想像每一剎那都是在煞車，就不會尷尬了。」

沒想到遊戲開始後，這些尷尬顧慮完全消失，因為孟維急著過關，撿起地上的圈圈後直接往前衝，由於跑動加上兩人有身高差，呼拉圈竟然卡在焦凡凡脖子上，變成孟維在衝焦凡凡卻在喊痛的畫面，讓夏和熙邊笑邊提醒孟維說：「慢一點！姊姊（焦凡凡）要死了。」趣味感十足。

「FEnix」曹家齊（左）與李承隆搭檔玩遊戲。（衛視中文台提供）

夏和熙提議讓「VERA」蔡朕、孟維與「FEniX」曹家齊、李承隆來場會外賽，獲勝者可以獲得打歌機會。於是蔡朕再次上陣與孟維組隊，為了贏得打歌機會，就算對手是昔原子少年戰友，也毫不手軟，孟維在撿圈圈時還一度因為太緊張跌倒，還好蔡朕在套圈圈時再度大發神威，只比之前遊戲多花10秒就過關，讓焦凡凡搞笑的說：「你怎麼這麼會玩遊戲，你多想取代我？」

「VERA」蔡朕（右）與孟維發揮默契玩遊戲。（衛視中文台提供）

面對蔡朕的好表現，代表FEniX的曹家齊跟李承隆，一開始先透過鏡頭跟FEniX的其他團員說了聲抱歉，接下來兩人以極快的速度進入丟圈圈環節，這次曹家齊頂住壓力，大顯神威硬是比蔡朕少了12秒，不只破了蔡朕最快過關紀錄，也順利贏得打歌機會。