大陸人氣選秀節目《乘風2023》（舊名：《乘風破浪的姐姐》、《乘風破浪》）自2020年開播以來，每年都創造許多話題，去年更讓王心凌在大陸人氣翻漲。今年初參加的名單眾說紛紜，近日節目將開錄，名單也正式底定，從赴長沙的機場照看來，確認5位台灣女星將上陣，分別是Ella（陳嘉樺）、賈靜雯、徐懷鈺、A-Lin（黃麗玲）及陳意涵。

其中，陳意涵幾天前便在微博報平安，證實人已經到了長沙，也是這回《乘風2023》第一位獲得確認參加的台灣女星，昨(3/31)Ella帶著老公、兒子現身，到了飯店後她便發文：「好久不見，謝謝你們一直都在，真的好感動」，並曬出粉絲給的花束、禮物、小卡，表示進入備戰狀態。

陳意涵最早抵達長沙。（圖／翻攝自陳意涵微博）

Ella到了飯店了曬照片報平安。（圖／翻攝自嘉樺ella微博）

而被封為「平民天后」的徐懷鈺兩周後將在Zepp New Taipei開唱，上月底她練團受訪時證實有獲得邀約，但她不是喜歡競爭的類型，「我怕我會輸，因為要廝殺，我會走退讓的路線，因為我是比較默默的，會先默默的走」，並擔心加入團體生活後無法「內鬥」互相殘殺，昨她也抵達長沙，並接受許多熱情粉絲求簽名。

在金馬獎、金鐘獎都獲得女主角獎的賈靜雯，曾在2016、2018年兩度參加大陸節目《媽媽是超人》獲得不少人氣，睽違5年重回大陸綜藝節目，讓粉絲相當期待，其中一位接機粉絲曬出影片，可見她親切跟粉絲道別，笑說：「我會努力留到最後」，並透露參加節目主因，「反正你們看我演戲可能看挺多了，現在就是做一些不同的給你們看」。