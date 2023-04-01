總統府昨(31)日發布總統令，任命曾捲入國安私菸案被記過的前總統府副侍衛長、空軍司令部督察長柳惠千少將為駐英國公使。對此，臉書粉專「歷史哥澄清唬」則痛斥蔡政府要糟蹋文官體制到什麼地步？

柳惠千曾捲入國安局特勤中心私菸案遭懲處，被記1大過1小過，隨後調任空軍教準部副指揮官，2021年8月接任空軍督察長。外傳軍方內部認為，柳惠千接任駐英公使，算是總統蔡英文對其因私菸案受懲的補償，當時受懲的前總統府侍衛長張捷中將，如今也擔任國防大學副校長。

「歷史哥澄清唬」今(1)日則在臉書痛斥，蔡政府要糟蹋文官體制到什麼地步？該粉專直言，一般公務員被記過，就是進冰箱冷凍，短、中期升遷無望，更遑論記大過。

私菸案爆發於2019年7月，時任中華民國總統府侍衛官吳宗憲等人在陪同蔡英文「自由民主永續之旅」出訪期間，利用職務之便進行香菸走私，事發後總統府稱此為「超買」，引發批評。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。