劉姓男子發現結婚10年的太太林姓女子因看房結識李姓房仲，2人出軌有染還疑似流產，怒告求償100萬元，李男當庭大喊「通姦無罪」，還反控劉男夫妻感情不好早已形同陌路，高雄地院認定李男侵害配偶權，判賠20萬元，可上訴。

劉男與太太林女想要買房，與房仲李男結識，劉男2020年意外發現，太太與李男頻繁見面，查看手機發現，太太竟傳「我只希望你協助我守護感情」、「這是一個情侶應該的相處方式？」、「你前妻要錢我不需要而我也敢用命拿掉孩子」等曖昧話語給李男，還有許多親密合照。

劉男私下跟監太太行蹤，在汽車旅館逮2人正著，破門時李男只穿著短袖、內褲，林女無法解釋何故2人到汽車旅館獨處。

劉男查出，太太和李男每月至少發生1到3次性行為，且足跡遍及高雄、台南、雲林各大汽車旅館。劉男認為李男明知林女有老公還跟她有染，且兩人至少已發生過20次性行為，提告求償100萬元。

開庭時，李男搬出大法官釋憲，強調通姦早已無罪，還指控劉男與太太兩人感情早已不好，形同陌路。法官根據相關事證，判定李男和林女已逾越男女交往分際，判李男須賠償劉男20萬元，可上訴。