台中市大坑登山步道不僅是台中後花園，每逢假日更吸引許多外縣市遊客。觀光旅遊局說，步道周邊因有大面積荔枝、龍眼等果樹，導致大量荔枝椿象產卵繁衍；為避免登山民眾誤觸荔枝椿象遭噴灑毒液灼傷，日前於步道兩旁共釋放4萬隻平腹小蜂，預計4月將再釋放2萬隻，提供優質安全的登山環境。

觀旅局指出，市府近年來積極整建大坑步道、新建各項休憩設施，去年完成9-1步道全線整建，在步道終點處增設一處眺景平台，可遠眺大坑情人橋、清新橋、藍天白雲橋等3座特色橋樑；大坑9號、9-1、10號三條步道匯集處也設置3處3米高的大型入口意象，已成為登山遊客的熱門打卡新景點。

因考量大坑登山民眾安全與維護自然生態，荔枝椿象防治不採噴灑化學藥物，改採釋放平腹小蜂進行生物防治。今年大坑步道沿線預計分三次釋放6萬隻平腹小蜂，主要分佈在果樹較多的大坑6至10號登山步道、大坑1號體能訓練場等，步道周邊並設立告示牌提醒遊客避免誤觸。

觀光旅遊局人員於10號步道入口釋放平腹小蜂，並設立告示牌提醒遊客避免誤觸。(台中市政府提供)

觀旅局表示，大坑步道若短時間出現大量荔枝椿象，將立即加派人手以改裝吸塵器吸除，提醒登山客不要破壞掛在步道旁的平腹小蜂卵卡。若不慎接觸荔枝椿象或被毒液噴到，務必立即用大量以清水沖洗；如皮膚出現灼熱、搔癢等不舒服情形，應馬上尋求專業醫師協助。

觀旅局強調，大坑步道依難易度分為親子級、休閒級、健腳級，其中大坑6-10號步道適合全家出遊，欲前往大坑9至10號步道民眾，建議搭乘至捷運松竹站，再搭922路公車至經補庫停車場，可徒步約5分鐘至9、9-1及10號登山步道；市府於大坑地震公園、大坑經補庫停車場，共提供387台機車、491席汽車停車格，供登山遊客免費停放。