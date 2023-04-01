近年來科技業是許多人心目中的高薪職業，一位工程師分享，和幾個在一線IC設計大廠工作的同學聊天，參考公司前輩的生涯規劃，粗估工程師的生涯總收入可達1.6億，引起網友討論，不少人看完猛吐槽，把一切想太美，要有這樣的薪水必須是主管，但管理職缺額少，不是工作時間夠久就可升為管理職。

一名網友日前在PTT上分享，最近和幾個在「豬屎屋（IC設計大廠）」的同學聊天，他們談到工程師的生涯總收入。26歲到28歲的時候，平均年收約220萬，3年下來收入累計660萬；29歲到30歲平均年收250萬，2年收入500萬；31歲到35歲平均年收上升到400萬，5年下來累計收入2000萬。到了36歲到40歲的時候，平均年收可達500萬，5年過去累計收入2500萬；41歲到50歲的時候，平均年收上升到680萬，10年累計6800萬；到了51歲到55歲平均年收800萬，5年共可領到4000萬。

原PO表示，參考公司前輩的生涯規劃，26歲到55歲都持續工作，41歲以後升管理職，保守估計生涯總收入可達1.6億，機運好一點的人甚至有可能達到2億，但這很看個人，不知道大家怎麼看？

貼文引起網友討論，不少人看完猛吐槽說，把一切想得太美好了吧！「這感覺要每年都在過年才有辦法這麼順利達成吧」、「這是每年在過年才有的數字」、「慢慢幻想吧！孩子，滿手現金的時代已經過了」、「想太美了，不是所有人都可以升為主管職，還有人會中年失業」、「這麼好賺一堆人40就可以退休」、「理想很豐滿，現實很骨感，只有少數人可以升管理職」。