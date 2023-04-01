台東市某家大型連鎖超商一名女店員，在上班期間自己用咖啡機裝了一杯價值45元的美式咖啡喝，又取用一袋15元的冰塊，未料店家看到監視器後大怒，直接對該位女店員提告業務侵占，台東地方法院審理後，用最輕罪責判刑，判了女店員6個月並宣告緩刑2年，還必須接受法治教育3場，免去牢獄之災。

根據判決書，該名女店員在某家大型連鎖超商擔任店員，負責收銀、補貨及清潔之業務。在民國111年6月某日，在店內自行操作店內咖啡機臺製作大杯美式咖啡1杯（45元）後，未依規定自行結帳後私自飲用。

當天下午，又自行取用店內營業用冰塊1袋（15元）後，也未給結帳就將冰塊加入飲料杯飲用，業者事後看到監視器後，立刻對女店員提告業務侵占。

法官審理後，審酌被告為便利商店之店員，為從事業務之人，本應忠實履行業務，但她未能以正當方式獲取財物，恣意接續操作咖啡機製作大杯美式咖啡1杯自行飲用、取用營業用冰塊1袋加入飲料杯飲用，而將前開物品侵占入己，不僅侵害他人之財產權，並已影響社會秩序。

法官審酌其僅因貪圖小利且坦承犯罪，且犯罪所得僅有咖啡和冰塊，尚屬輕微，判處6月徒刑，宣告緩刑2年，並從判決確定之日起1年內，接受法治教育課程3場次，以資警惕