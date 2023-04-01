今年9歲的小花（化名），雖個頭嬌小但個性開朗活潑，她因父母離異，由領有重大傷病卡的父親單獨扶養照顧，父親教養知能較不足，加上受精神疾患所苦，影響小花學業，小花也常因衣著不潔發出異味。經通報新北市家防中心，轉蘆洲社福中心服務輔導，社工發現小花家年久失修，媒合中宣社會福利發展協會轉介衡山基金會，進場協助整理與修繕老屋，小花看到溫暖的家，洋溢幸福笑顏。

蘆洲社福中心主任陳家崋表示，小花父親在中心社工蔡亞均持續陪伴後，穩定就醫並定期服藥，尚能工作養家，但為兼顧接送女兒上下學，有時會影響工作致收入不穩定，社工會提供實物銀行和好日子愛心大平台待用餐券挹注。

志工團刮除壁癌後重新粉刷。（葉德正攝）

陳家崋說，社工在服務期間還發現小花家屋齡老舊，牆壁斑剝、鋼筋外露，遇雨會漏水，加上家裡內務也欠缺整理，以致雜物堆積凌亂，因此社工媒合中宣社會福利發展協會轉介衡山基金會，進場協助整理與修繕老屋。

衡山基金會在接手後號召20多位熱情志工積極投入，從牆壁水泥抹縫、屋頂防水塗層、刮除壁癌、重新粉刷等；此外，衡山基金會亦結合張榮發慈善基金會的人力和資源共同挹注，終於為小花打造一個舒適安全的居住空間。

衡山基金會董事呂芃輝表示，基金會專為弱勢家庭修繕家屋，尤其是以弱勢兒童為主的修繕案，因為兒童是國家未來的主人翁。此次修繕也非常感謝張榮發慈善基金會董事長吳景明帶領同仁支援，社會上需要更多的善心團體和志工一起加入行善行列，才能實現「安居樂業」的願景。