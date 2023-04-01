6名印尼籍移工騎電動單車經過高雄凱旋夜市發現沒電，竟偷用夜市插座充電，夜市管理員發現後怒告竊盜並求償6萬元。高雄地院審酌6人僅使用1度多的電，最後僅判賠2元，可上訴。

2021年12月26日中午12點多，印尼籍移工AIPIK、RASTO、SAKRONI、RIDIN、MARTONO、MUHAMMAD ABDUL AJIS 6人騎乘電動自行車經過凱旋夜市，因電力不足，發現現場有插座，竟拿出充電器、偷偷充電30分鐘至1小時不等，被許姓管理員發現，當場報警逮人，同時對6人提告求償6萬元。

高雄地院審理時，艾比等人坦承犯行，法官考量他們坦承犯行，態度尚可，竊電時間僅約半小時至1小時，價值微薄，依竊盜罪各判6人罰金3000元，可易服勞役，由於犯罪情節輕微，法官認無驅逐出境之必要。

民事部分，高雄簡易庭認為，6人連續充電1小時所消耗的電量約為1度，當時的流動電費為每度1.39元，從他們充電時間、充電器210瓦特的規格來計算，夜市被竊電的損失僅2元，最後判6人僅須賠償2元，可上訴。