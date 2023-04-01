國道一號北向林口路段在昨(3月31日)日晚間疑似發生有車在競速，結果其中一輛休旅車失控擦撞一台BMW轎車，最後直接撞上護欄，所幸駕駛僅受到輕傷，送醫治療後已無大礙，詳細肇事原因仍有待釐清。

被撞的BMW。(黃敬文翻攝)

據了解，昨日晚間10時許，53歲張姓男子駕駛車輛行經國道1號北向38公里林口路段，疑似在高速下變換車道時，不慎與駕駛BMW轎車行駛在內側車道的44歲盧姓男子發生擦撞，結果張男轎車失控打滑，撞上外側護欄，車頭全毀。

全案不涉及酒駕，而張男發生事故後受到輕傷，送醫治療後已無大礙，事故障礙在晚間10時41分排除，不過是否在競速、詳細肇事原因警方仍在調查釐清中。

國道公路警察局表示，駕駛人應遵守交通規則，依規定速限行駛與變換車道應保持安全間隔，勿任意變換車道破壞別人的安全距離，以確保行車安全，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，它在危急時是救命的工具。