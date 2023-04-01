捷克眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）上月率政、商、學各界代表團訪台，深化雙方合作。台灣國防產業發展協會今說，亞航與捷克航太研究中心（VZLU）、捷商SPACEKNOW公司分別簽署合作協議及MOU，除協助亞航拓展在衛星、無人機及衛星圖像等業務並邁向國際市場，也將台灣航太產業導入捷克，期能創造雙贏局面。

台灣國防產業發展協會今表示，捷克與台灣近年在官方與民間努力下，積極拓展經貿與文化交流，捷克眾議長艾達莫娃於3月25日率團訪台，為台捷實質經貿的交流合作與發展，開啟了新的里程碑。而台灣國防產業發展協會去年7月應捷方邀請訪問，亞航亦隨團與當地廠商進行交流，拓展台灣與捷克在衛星、無人機、航太及衛星圖像等高科技產業之交流管道與機會。

協會說，經過半年多的努力，3月30日在捷台商會會長Pavel Diviš先生、捷克航太產業協會代表Martina Tauberová女士及台灣國防產業協會代表見證下，由董事長盧天麟與捷克航太研究中心(VZLU)董事長卡什帕爾先生簽訂航太產業合作備忘錄，另與捷商SPACEKNOW公司副總經理喬納斯先生簽署合作授權協議，以期在衛星、航空、無人機及衛星圖像等領域，引進新興技術與研發能量，增加未來業務拓展機會。

協會指出，捷克航太研究中心是該國國家級航空航太工業研究、開發、創新和測試機構，亞航公司已與捷克航太研究中心簽訂一年期合作備忘錄，未來亞航公司將與捷克航太研究中心在小型衛星設計與開發、無人機設計與認證、衛星地面站台及圖像數據處理等各方面合作，引進捷克與歐盟等關鍵技術，並嘗試將台灣相關航太產業導入捷克，以創造多贏局面。

協會說明，捷商SPACEKNOW公司主要提供「衛星偵照圖像分析」技術服務，可依據客戶需求，透過其合作夥伴（如歐洲太空總署ESA、行星實驗室Planet Labs等）獲得世界上最全面的地球觀測圖像後，交由其專業團隊採用人工智慧、機械學習等方法，對圖像進行分析研究，監測與識別衛星圖像中的趨勢、模式和異常，如經濟活動、能源、國土資源、農業及軍事等方面，成果可供各專業決策者在執行重大決策之參考資料。亞航公司已與SPACEKNOW公司簽訂三年期合作授權協議，未來將可針對授權項目提供銷售、修改及售後服務。

協會強調，亞航公司在董事長盧天麟的帶領下，期能在專業飛機維修的基礎上，配合國家「六大核心戰略產業推動方案」中的國防及戰略產業政策，朝向無人機、衛星及圖像分析等產業多元化的發展目標，未來積極開發應用市場，成果實可預期。