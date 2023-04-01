苗栗縣政府慶祝兒童節，由教育處規畫在全縣東、西、南、北等4大區塊，陸續舉辦地區大型親子運動嘉年華，首場1日上午在竹南運動公園登場，雖然天空不作美，細雨綿綿，但仍吸引頭份市及竹南鎮2千戶家庭、近4千名幼兒園小朋友及家長到場，苗栗縣長鍾東錦到場向全體小朋友祝賀兒童節快樂，期望讓幼兒們能發展良好運動習慣。

苗栗縣政府舉辦2023年兒童節親子運動嘉年華，由啦啦隊舞熱情開場。（謝明俊攝）

教育處規畫4場大型親子運動嘉年華，首場是1日在竹南運動公園舉行，是由竹南鎮竹興國小所負責規畫，接下來陸續登場的是通苑地區，由苑裡鎮客庄國小負責規畫，在苑裡運動場舉行，南苗栗則在苗栗市縣立體育場舉辦，由文華國小負責規畫，最後一場則是選在大湖鄉大湖國小舉行，涵括了大湖、獅潭、泰安及卓蘭等地區幼兒園，由大湖國小所負責規畫。

2023年兒童節親子運動嘉年華，首場在竹南運動公園登場，有許多闖關遊戲供小朋友玩。（謝明俊攝）

2023年兒童節親子運動嘉年華，首場在竹南運動公園登場，有許多闖關遊戲供小朋友玩。（謝明俊攝）

1日上午天空飄著細雨，但是並未澆熄家長及小朋友們參與嘉年華的熱情，一早近4千名家長及小朋友就把竹南運動公園綜合運動場擠得人山人海，承辦的竹興國小校長鍾振池及全體教師集合眾人智慧，規畫了20項運動及闖關活動，包括趣味滾大球、親子拖滑撬、吊酒瓶…等。

苗栗縣政府舉辦2023年兒童節親子運動嘉年華，首場在竹南運動公園上演小朋友滾球大賽。（謝明俊攝）

2023年兒童節親子運動嘉年華，首場在竹南運動公園登場，有許多闖關遊戲供小朋友玩。（謝明俊攝）

苗栗縣政府舉辦2023年兒童節親子運動嘉年華，首場在竹南運動公園登場，有許多闖關遊戲供小朋友玩。（謝明俊攝）

嘉年華活動一開場首先由青春熱情的啦啦隊舞帶動氣氛，立委陳超明夫人吳麗利、苗栗縣副議長張淑芬、頭份市長羅雪珠及多名縣議員一同上台熱身大跳啦啦隊舞，讓現場嗨到最高點。

苗栗縣政府舉辦2023年兒童節親子運動嘉年華，首場在竹南運動公園登場，縣長鍾東錦（右）2、縣議會副議長張淑芬（左）、立委陳超明夫人吳麗利（右）到場致意。（謝明俊攝）

鍾東錦接著上台致詞，對大小朋友們冒雨參加這次嘉年華感到抱歉，但這場雨對於農民是非常重要的，他回憶小時候從來不曾有過兒童節，期望能給現在的小朋友更快樂的生活，縣府也準備給所有小朋友們一人一份禮物，祝小朋友能快樂健康成長。