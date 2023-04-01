華晶科技是高通技術(Qualcomm Technologies, Inc.)在AIoT物聯網生態系的重要合作夥伴，基於高通最新的高階系統晶片Qualcomm QCS6490，華晶科技推出「Altek Dash Cam」商用行車紀錄器。

華晶科「Altek Dash Cam」商用行車紀錄器搭載高通技術AI人工智慧演算法平台和多個攝像頭，配合介面和RF連通性，實現與感測器的完美一體化，能夠即時獲取車輛的監控資訊，可透過車內攝影機和5G連接技術監測司機的分心行為或未知狀況，並即時發出提醒，企業客戶可以通過這種高效的AI影像解決方案方式，更好地管理自身的車隊，保障車隊和駕駛安全。

華晶科表示，在高通技術的高階系統晶片QCS6490支持的物聯網生態系統，使新一代5G連接與頂級邊緣AI技術，具備強大的AI推理計算能力，華晶科提供優化各種應用上需要的AI視覺影像處理能力，是全面性兼具性能和成本的AIoT智慧視覺解決方案。

華晶科技執行長夏汝文表示，在高通技術支持下，使用升級版高階QCS6490系統晶片進一步推出更強大的AI視覺影像解決方案，包括AI行車記錄器、AI BOX等，達到了新的水平，為客戶提供了極為高效與全面性的AI物聯網解決方案。