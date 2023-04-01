基隆市七堵區復興國民小學1日以「復興百年 再現友蚋」為主題辦理創校百週年校慶運動會及系列活動，全校師生與家長、歷屆校友、社區民眾齊聚一堂，議長童子瑋、副議長楊秀玉、教育處長劉美蘭、校長們都親臨現場，為早年培育礦工子弟的復興國小百歲校慶，獻上最美好的祝福。

現場有攤位重現當年的上課情景，議員們紛紛戴上小學帽子回憶當年上課生活。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

據了解，復興國小原名「友蚋國民學校」，創校於日治時期，至今已有超過百年歷史，過去為鄰近地區礦工子女教育首選，學生人數曾多達七百位，還為此擴建分校及分班。校方特別安排來賓與師生一起跳不同版本的國民大會操，象徵著世代接替，還有健走活動巡禮。現場有除了各式各樣攤位外，還有一區布置成早期教室樣，讓民眾可以坐在木椅上拍照回憶小時候上課情形。

議長童子瑋指出，復興國小原來的校名是「友蚋國民學校」，而「友蚋」這個悠久又優美的名字，與基隆這個名字一樣悠久，值得生長在這片山林的小朋友一代代驕傲。日本知名動畫電影「神隱少女」裡的湯婆婆會奪走別人的名字，然後控制對方。名字一旦被奪走，就找不回原來的路，也會忘記自己來自哪裡、自己是誰，所以要把名字好好保護珍惜。

現場有有趣的懷舊打彈珠，小朋友玩得不亦樂乎。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

童子瑋說，友蚋有山、有河，環境基隆首屈一指，有基隆最美麗的國小。為了籌辦百年校慶，整個友蚋、甚至七堵五堵汐止的校友、在地人都動了起來，因為國小是每一個人成長在地認同最開始的地方，是團體生活最初的所在，百年校慶向居民、老校友徵求老照片，一張張的老照片記錄校園點滴與師生互動，一代代的師生情在校園蔓延，這其實都是很棒的社區營造，讓我們看到在地的活力與熱情。

現場的社區的柔力球表演。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

校長陳心瑩表示，特別感謝市長謝國樑上任積極助益這所基隆最南端的偏遠小學，撥列多項專款改善學校硬體，補助學校發展特色課程。教育處長劉美蘭表示，孩子都是國家的未來，儘管復興國小坐落基隆最南端，距離並不影響市府對學校的關注，教育處期盼持續打造能夠學以致用的教育環境，讓每個基隆子弟都能在自己人生舞台發光發熱。