2023「飯店x商場 新科技跨界峰會」日前圓滿落幕，過去3年受疫情衝擊，造成台灣觀光產業前所未有的衝擊，更導致產業人力流失，同時亦加速觀光產業的數位轉型。飯店經營者在這場峰會除了呼籲主管機關開放移工、以產學合作方式培育新血以及非本科人才，部分業者也考慮或已採用人工智慧（AI）科技節省現有人力勞動問題。

凱撒飯店連鎖人資長王筱憶（左二起）、福容大飯店福隆總經理戴瑞宏、晶華國際酒店集團副總裁李靖文、春秋國際執行長吳正中、南園The One執行長劉邦初受邀暢談「特色酒店的新戰略」。 （台灣飯店科技工程管理協會提供）

此次峰會主題涵蓋複合商場、商業地產、酒店服務、品牌文創、市場戰略、數位升級等面向。飯店業者談到導入AI科技的議題，分享目前已可做到「線上訂房系統」取代櫃台訂房、「送餐機器人」提供客房服務，以及用手機就能開門的智慧門禁系統、客房語音智能管家，時下最夯的「chatGPT」統整資料與設計流程，更能將傳統酒店升級為智能酒店。

台灣飯店科技工程管理協會理事長康富雄，同時也是力麗馬告生態園區-明池、棲蘭山莊總經理，他認為高山型飯店遠比都市型飯店在經營上更具難度與挑戰性，像是人力資源、節能減碳等，舉辦這場峰會除了探討後疫情時代的觀光產業如何轉型與突破，更希望讓飯店業掌握如何透過新科技解決人力流失等各種需求，以及商場經營如何創新思維貼近新形態消費模式。

台灣零售業在品牌發展規模或業種的豐富程度，多元且特殊，如便利商店密度位居全球前三名、台北市信義區全球百貨密度最高。隨著實體通路加速投入電商，網購更邁向全齡化，台茂購物中心董事長苗延梅分享台茂近年在線上線下發展的豐碩成果；高力國際董事總經理劉學龍則指出，台灣零售產業經營的形態已產生巨變，實體商場不能只是販賣物品，需滿足消費者對於餐飲至娛樂一站式需求方可立足，因此「資源整合」已成為下一場決鬥的致勝關鍵。

台灣近年來旅宿業競爭激烈，不僅國際酒店集團積極布局，中高端品牌插旗拓點；在地品牌福容大飯店、福華飯店及力麗觀光集團等，更投入資金加碼投資，持續注入活水。老爺酒店集團執行長沈方正點出，台灣在地品牌必須為旅客提供滿足其偏好的體驗與服務，從而使在地品牌有別於國際酒店集團的差異化競爭優勢，才能在各方夾擊下占有一席之地。

福華大飯店董事長廖國宏談人工智慧科技帶來的衝擊與因應。（台灣飯店科技工程管理協會提供）

如何做到品牌競爭差異化？福華飯店董事長廖國宏則表示，福華已邁入第39年，希望用不同策略扭轉過去思維，目前正和國際品牌商談各種合作，此外亦思考如何藉由人工智慧（AI）科技的導入做到借力使力。他認為科技是工具，確實可以將營運優化，但完全取代仍有探討空間，「畢竟人還是社交型動物，我們仍希望以人為本。」

遠雄遊憩休閒事業總經理武祥生指出，經營自有品牌並不是只靠人情、靠溫暖、靠組織，而是要靠有更強的國際接軌能力、組織建構和外來的創新、科技的導入是否有前瞻規劃，「如果有，我們為什麼不能把自己做得更好？所以還是要回到自己本身的競爭力，球星大谷翔平曾和隊友分享一句話，『不要仰慕對手，勇敢爭取第一名』，對所有業者來說，如何創造自己的差異化，仍需回歸如何建構有競爭力的組織開始。」

峰會中也談到特色酒店的經營，位於東北角福隆的福容大飯店以「運動度假」做出口碑，每年的福隆沙雕藝術季都吸引大批遊客，帶動住房，今年沙雕季更將結合迪士尼100周年紀念活動，話題及吸睛力十足；台南晶英酒店運用古都文化包裝產品及服務，展現「在地國際化」實力；南園The One以獨樹一格經營方式，跳脫只賣房方式，以堅持經營特定客群，讓酒店業變文創業，衍生多元營收。

曾於義大利歌詩達郵輪、法國雅高酒店與美國溫德姆酒店擔任高階經理人的首旅安諾酒店總裁劉晨軍，從經營者觀點探討旅宿業的發展趨勢。他認為疫情重塑消費行為，非接觸式旅遊、自由行與豪華旅遊漸成趨勢，同時有愈來愈多旅客想透過旅行來療癒身心，提升自我幸福感，因此建議高端特色酒店應多著墨於服務細節與消費體驗，落實旅宿業的華麗升級。

「飯店x商場 新科技跨界峰會」由台灣飯店科技工程管理協會理事長康富雄、台灣數位應用多媒體協會理事長鄭乾池及中華民國購物中心暨商業地產協會理事長蔡明璋共同發起，探討觀光產業如何在後疫情時代創新永續，重返榮耀，為台灣觀光產業再注入新活力。

力麗觀光董事長蔡宗易（中）分享飯店產業的轉型與創新。（台灣飯店科技工程管理協會提供）

會中邀來包括力麗觀光董事長蔡宗易、福華大飯店董事長廖國宏、福容大飯店福隆總經理戴瑞宏、老爺酒店集團執行長沈方正、遠雄遊憩休閒事業董事長武祥生、凱撒飯店連鎖人資長王筱憶、雲朗觀光集團總經理盛治仁、晶華國際酒店集團副總裁李靖文、南園The One執行長劉邦初等演說及對談。