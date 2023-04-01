國民黨台北市議員徐巧芯投入第七選區（松山、信義）立委初選，挑戰現任立委費鴻泰，兩人近期因各事件吵得沸沸揚揚，國民黨前立委陳學聖擔憂，如果紛爭不趕快止息，最後可能連國民黨本命區都會丟掉，他呼籲，政治有比權位更重要的價值和情操，國民黨要戰就要去開闢疆土，不然大家都留在本命區自相殘殺，沒有任何意義。

陳學聖說，當看到徐巧芯、 費鴻泰兩位優秀的國民黨戰將在黨內初選被取諧音，搭上桃園狒狒事件，變成動物大戰，真的走鐘了，如果「猩狒」大戰不趕快止息，最後1＋1不僅不會大於1，還可能小於1，連國民黨本命區都會丟掉。

陳學聖表示，徐巧芯、 費鴻泰他都認識，戰力都破表，都是國民黨的戰將，但不忍他們自相殘殺，刀刀見骨，親痛仇快。

陳學聖提及，2020年他要競選立委連任前，已是4任資深立委，而他在的選區中壢，也可算是國民黨的本命區，若他要競選連任，自信應能順利達標。但此時，吳志揚、魯明哲都表達想在中壢參選的意願「坦白說，不管是否現任優先或一己條件，黨內初選是會苦戰，可是我相信仍可以過關」。

陳學聖說，當時他問自己，這樣廝殺有意義嗎？魯、吳兩位都很優秀，又在他中壢紮根過程中大力協助，知恩本要圖報，怎可從友變敵、反目對陣？更重要的是，他們三人競爭，不會1＋1＋1變成3，最後還是在立院維持原有1席，沒有任何改變，大家不是白忙一場？而且萬一初選彼此陣營結仇，不團結，又掉了這席，不是因小失大？

陳學聖認為，國民黨要戰，就是要去開疆闢土，特別是艱困選區，贏回新的席次，在立院增加戰鬥力。不然大家都留在本命區自相殘殺，席次不變，沒有任何意義，一樣舉手舉輸人家，打架打不過人家，想過的法案過不了，想擋的法案擋不住，留在立院，只是圖個光環，實際上是在浪費生命。

「政治的路可以有很多的選擇，就看你自己最後要成就的是什麼」陳學聖表示，自己一旦想通，就沒什麼好眷戀，因此他未和他人商量，逕自就宣佈退選中壢，轉戰八德。之後，吳志揚也放棄中壢，轉戰沿海。雖然最後他和吳志揚都沒當選，但最起碼驗証過政治有比權位更重要的價值和情操，更希望能以身作則，給未來可能參加初選的國民黨從政朋友一個參考。