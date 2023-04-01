民眾線上登記「普發現金6000」，各大銀行今（1）日起入帳。行政院擔心有不肖分子趁此機會進行詐騙，特別由行政院長陳建仁和副院長鄭文燦拍攝短片，呼籲民眾在收到通知時要小心謹慎。

該短片PO在陳建仁的臉書上，內容為政府不會發簡訊、打電話、EMAIL通知領現金，如果從上述3管道接到通知，陳建仁強調，請盡速撥打165檢舉專線，把製造假訊息的人通通抓起來。

另鄭文燦則指出，民眾對於領取6000元現金有任何疑問，都可以打給1988諮詢專線；若對輸入身分證跟健保卡號碼，在個資安全上有疑慮。鄭文燦也強調，相關資料會在領取期限結束後的一個月內刪除。

行政院臉書稍早也發布最新貼文，表示考量清明連假，原先預計連假後第一個營業日4/6起陸續入帳，但為了讓民眾及時獲得「政府溫暖的照顧」，經過財政部協調各金融機構，連假期間加班辦理入帳作業。

而想知道6,000元何時入帳，行政院也公布2方法：

1.刷實體存摺：摘要/備註顯示「行政院發」

2.查行動銀行、網路銀行：摘要/備註顯示「行政院發、全民共享發現金或全民共享普發現金」

補充：入帳失敗請重新登記或改其他管道