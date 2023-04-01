2014年獲苗栗縣政府列入縣定古蹟的卓蘭鎮軍民廟，因2018年12月25日遭到車禍撞擊導致廟體嚴重受損，苗栗縣政府文觀局啟動搶修程序，爭取客委會經費補助504萬元展開修復工程，歷經180天工期，近日完工，文觀局將以豐富的史料、嚴謹的考證，重新恢復古蹟與周遭環境的形貌，成爲卓蘭文化觀光亮點。

軍民廟位於苗栗縣卓蘭鎮，早期漢人因拓墾土地與原住民屢次發生衝突，當時卓蘭地方人士為感念湖南軍團因保衛鄉里而犧牲，建立了軍民廟。軍民廟見證了台灣多元文化歷史脈絡，首先是清領時期台灣在中部山區土地拓墾史的探討。

其次是泰雅族北勢群原住民、平埔族岸裡社人、粵籍墾民、國家正規湘軍與台灣土勇棟字軍等，在卓蘭地區因不同的原因與目的而留下的族群征戰、合作與鬥爭的歷程。軍民廟建築特色是一個「廟」「墓」合體的建築物，廟堂內有1個日式神龕，廟後有化胎，化胎正面為仿墓體，其上置放有三十多塊墓碑，正中央主祀劉少斌將軍碑牌，莊嚴肅穆。廟體上方原有泥塑牌樓面有草紋、花鳥、虎躍、勳牌等剪黏，生動活潑。

卓蘭鎮軍民廟因遭車禍事故車撞擊，導致廟體嚴重受損，毀損情形最嚴重的部分，主要為本體龍邊石柱斷裂、門額整片掉落、神蛾亭斷裂、神蛾塑像掉落。縣府文觀局陸續完成修復工程規劃設計等計畫，獲得客委會核定補助504萬元辦理後續災損緊急搶修工程。

文觀局長林彥甫表示，軍民廟的修復，透過傳統匠師的工法，賦於歷史建築新生命，經過嚴謹的硬體建物修復工程之後，軍民廟再現風華，延續緬懷先人烈士的任務，讓後人得以悼念。