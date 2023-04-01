花蓮一名劉姓男子因對飲料店女員工A有好感，竟於今年1月間劉男甚至直接闖入飲料店吧檯內，強行觸摸女員工A、B的胸部、腹部及手臂等身體部位，2名員工逃出店外，劉男還企圖追上前，因被路人制止才停手。花蓮地院審結，依強制猥褻罪，判處劉男有期徒刑7月。可上訴。

判決書指出，劉姓男子今年1月27日晚間見飲料店女員工A在櫃台內工作，便起了色心，多次藉由點飲料的機會想觸摸A女未果，竟直接翻越飲料店櫃台，強行伸手觸碰或擁抱女員工A、B，不顧2名女員工抵抗，劉男持續伸手觸摸2女的胸部、腹部、手臂等身體部位，還把2女推擠到店內角落，甚至2女逃出店外，劉男還想追上去，因被路人壓制制止，劉男才作罷。

花蓮地院審理時，劉男坦承犯行，法官指出，劉男曾於2018年間因強制猥褻案件遭判刑執行完畢，如今又為了滿足自身慾望，未能克制行為，不尊重他人性自主權，猥褻A、B等2女，行為實屬不該，但考量劉男認罪，審理時當庭起立向2人鞠躬道歉，未與2人達成和解等一切情狀，依強制猥褻罪，處劉男有期徒刑7月。可上訴。