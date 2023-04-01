總統府信箱今天接獲署名「邢泰劍」的恐嚇信，內容稱已在桃園機場捷運台北車站放炸彈，警方研判是曾涉及多次恐嚇的中國籍張姓學生涉案，經相關單位巡檢車站及列車，未發現異常。

桃園市政府捷運警察隊表示，接獲總統府公共事務室致電稱「寫信給總統」民意信箱中，有不明人士署名「邢泰劍」的恐嚇信件。

警方說，恐嚇信內稱炸彈已裝在機捷台北車站，經調查IP位址，研判又是曾在台灣讀書、多次發出類似恐嚇訊息的中國籍張姓學生涉案；警方已加強巡邏安檢，呼籲民眾如果發現可疑人、事、物，立即通知警方。

桃園大眾捷運股份有限公司表示，已啟動台北車站安全保護標準作業程序（SOP），第一時間報警，會同警方、保全人員及清潔人員展開安全巡檢作業，也加強巡檢全線車站公共區域及各班列車。

桃捷公司說，目前為止未發現可疑事物，仍將持續巡檢，增加車站及列車巡檢頻率。（編輯：李明宗）1120401