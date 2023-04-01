美國前總統川普因為支付AV女優「暴風女丹妮爾絲」（Stormy Daniels）封口費，而成為史上第一位因刑事罪名被起訴的前總統。據與前第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）親近的消息人士說，雖然她一肚子氣，但還是挺老公。
據《每日郵報》（Daily Mail）1日報導，消息人士說，梅蘭妮亞很堅強，她一如往常，心思都放在家人身上，也挺川普。消息人士並指出，近7年來，左翼多次嘗試要抹黑並攻擊她家人，而這只是要搞垮川普的最新一次嘗試。
當年川普和丹妮爾絲的婚外情傳出時，梅蘭妮雅氣到不行，而他矢口否認，並說沒做任何錯事。而梅蘭妮雅對老公表達支持，似乎改變了戰術。
至於據說和父親保持距離的伊凡卡，周五也表達了支持。76歲的川普預定要在下周二下午2點15分時，要在曼哈頓接受提訊。雖然檢方尚未公布確切的起訴罪名，但消息顯示，將有超過30個。
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