據親近梅蘭妮雅的消息人士透露，她雖然氣，但還是挺老公川普。

美國前總統川普因為支付AV女優「暴風女丹妮爾絲」（Stormy Daniels）封口費，而成為史上第一位因刑事罪名被起訴的前總統。據與前第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）親近的消息人士說，雖然她一肚子氣，但還是挺老公。

據《每日郵報》（Daily Mail）1日報導，消息人士說，梅蘭妮亞很堅強，她一如往常，心思都放在家人身上，也挺川普。消息人士並指出，近7年來，左翼多次嘗試要抹黑並攻擊她家人，而這只是要搞垮川普的最新一次嘗試。

EXCLUSIVE: Melania stands by her man: Former first lady supports Donald Trump in his indictment despite any lingering anger over Stormy Daniels affair https://t.co/W0E862wiu4 — Daily Mail US (@DailyMail) April 1, 2023

當年川普和丹妮爾絲的婚外情傳出時，梅蘭妮雅氣到不行，而他矢口否認，並說沒做任何錯事。而梅蘭妮雅對老公表達支持，似乎改變了戰術。

至於據說和父親保持距離的伊凡卡，周五也表達了支持。76歲的川普預定要在下周二下午2點15分時，要在曼哈頓接受提訊。雖然檢方尚未公布確切的起訴罪名，但消息顯示，將有超過30個。