日本聲優櫻井孝宏曾幫多為人氣角色配音，包含《鬼滅之刃》「水柱」富岡義勇、《咒術迴戰》夏油傑等，不過他去（2022）年被爆出隱婚後，又被抖出與兩名小三交往，驚人的醜聞震驚動漫圈，所屬公司INTENTION昨（31）日再爆與他終止合約，櫻井孝宏正式離開合作8年半的公司。

INTENTION的代表董事鈴村健一、桑原敬在官網公告，「對於櫻井孝宏一系列的報導帶給大家許多不便，深感抱歉，本公司決定與櫻井孝宏終止合約」，透露是櫻井孝宏主動提出離職，為尊重當事人的意願，才下了這個決定。「由於消息來的突然，本公司向多年來的支持者表示歉意，希望櫻井孝宏離開公司後，能夠認真對待身邊的人，對待他的工作」。

而櫻井孝宏也親自發文，同樣為先前的新聞表達歉意，「會提出離職是因為我自己，我認為這是承擔責任的一種方式，未來會靠自己一人努力前進」，並提到2014年就與INTENTION合作，至今已長達8年半之久，創造了許多精彩作品，他強調：「未來會真誠面對工作，也會重新審視自己，用行動報達大家對我的恩情，挽回失去的信任」。

櫻井孝宏自1996年開始投入動漫配音，在配音界已有20多年的資歷，近期知名的代表作有《鬼滅之刃》富岡義勇、《火影忍者》蠍、《咒術迴戰》夏油傑等，雖然目前已退出INTENTION，但仍有許多粉絲盼望他能夠盡快恢復配音工作。