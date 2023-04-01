俄烏戰爭進入第402天，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）昨（31）日發表全國演說，呼籲烏克蘭與俄羅斯雙方盡快展開談判，否則恐怕引爆第三次世界大戰，不過他的提議已遭到俄烏雙方拒絕。
根據路透社、美國新聞週刊（NEWSWEEK）報導，魯卡申柯在演說中抨擊西方國家支持烏克蘭政府，導致核戰威脅升高，「在美國及其衛星國的行動下，一場全面戰爭已經在（烏克蘭）爆發……涉及核武的第三次世界大戰迫在眉睫。」
魯卡申柯呼籲雙方盡快停止戰爭：「我將冒險嘗試提議停止敵對行動……宣布休戰。」不過，俄羅斯很快就以「目標尚未達成」為由，拒絕白俄羅斯的提議。
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）：「就烏克蘭而言，一切都沒有改變，特別軍事行動仍在繼續，因為這是我們現在實現目標的唯一手段。」
培斯科夫也提到，中國提出的烏克蘭和平計畫「目前還無法實現，因為烏克蘭不願意——或者更確切地說是沒有能力——違抗他們的上司和指揮官。」俄羅斯始終認為，西方勢力才是烏克蘭背後的老大。「就我們所知，這些指揮官不在基輔，但他們堅持戰爭繼續進行，」培斯科夫說。
烏克蘭方面同樣拒絕談判。烏方國防部透過社群平台，批評魯卡申柯提出了「最令人髮指的提議，就在布查解放周年紀念日這一天」。俄軍在戰爭初期佔領基輔近郊的布查地區，並對當地平民發動大屠殺，造成1,400多人死亡，包括37名兒童。
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