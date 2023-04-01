普發現金6千元提前發放！行政院副院長鄭文燦在台中受訪時表示，公股八大行庫今天撥款入帳，郵局明天撥款入帳，3家民間銀行也宣布今天撥款入帳，至於昨天撥款入帳的王道銀行，主要原因是墊款、登記比較少，僅約8千多人，墊款4900萬元。

全民普發6千元先前規畫在4月6日陸續發放，有民眾昨天就提前收到款項。鄭文燦今天在視察台中刑務所受訪時做上述說明。

鄭文燦指出，網路登記超過7百萬人，原本是3月31日財金資訊公司會把款項撥到各銀行，各銀行最晚是4月6日開始陸續撥付到民眾登記帳號，因為現在銀行的資訊系統成熟度很高，公股八大行庫今天撥款入帳，郵局明天撥款入帳，3家民間銀行宣布今天撥款入帳。

至於昨天撥款入帳的王道銀行，鄭文燦指出，主要原因是墊款、登記比較少，大概8千多人登記，墊款只有4900萬元，王道銀行也做了致歉聲明，不過，4月1日撥款入帳是各銀行自主決定的。