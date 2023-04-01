苗栗縣從1日凌晨全縣開始降雨，尤其是鯉魚潭水庫集水區的卓蘭鎮有40公釐以上的累積雨量，永和山水庫及明德水庫的集水區，雨量維持在10公釐左右，雖然還不能完全解除旱象，但對水庫蓄水不無小補，對農作也相當有助益，目前永和山水庫蓄水率為47％，明德水庫27％、鯉魚潭水庫為36％，仍需較大雨量補進蓄水。

苗栗縣連日降雨雖然雨勢不大，但對農作相當有助益。（謝明俊攝）

苗栗縣1日凌晨2時許，在泰安鄉發生規模4級的淺層地震，幸未造成人員財物損失，但巧合的是在地震發生前後，全縣開始降下大雨，一夜下來，大湖鄉累積降下36公釐雨量、泰安鄉則有18公釐、卓蘭鎮則有44公釐、三義鄉也有35公釐，這4個鄉鎮都屬鯉魚潭水庫的集水區範圍，鯉魚潭水庫主要進水口在上游的士林壩，目前並未開閘發電洩水，水庫蓄水率已降至36％，有效蓄水量僅剩4263萬噸，按照鯉魚潭水庫每日最高供水80萬噸來計算，已不足50天用量。

供應頭份市及竹南鎮等20萬人口用水的永和山水庫，目前蓄水率只剩47％，1日降雨提供了4萬噸進帳，有效蓄水量只剩1407萬噸，水庫上游集水區的南庄鄉1日累積雨量只有9.5公釐，三灣鄉也只有8公釐，降雨情況並不佳，對水庫蓄水補充仍屬杯水車薪。

至於明德水庫則只剩27％，有效蓄水量僅剩343萬噸，明德水庫集水區域獅潭鄉累積雨量只有11公釐，對水庫蓄水量並未有明顯增加。而明德水庫及鯉魚潭水庫蓄水量則都已列入紅燈警戒區域。