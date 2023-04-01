5天清明連假到了，疾病管制署提醒，國內每年約有千餘人被蛇咬傷，以龜殼花和赤尾青竹絲最常見，由於4月起台灣氣候逐漸溫暖潮濕，蛇類活動力增加，提醒民眾從事戶外活動時多加留意，如不慎被咬傷應牢記「五要五不」原則。

疾管署檢驗及疫苗研製中心科長鄭雅芬說明台灣常見毒蛇：龜殼花外表是黃褐色帶有黑色斑塊，喜歡棲息在木柴堆和灌木叢，也會進入建築物尋找食物；赤尾鮐又稱赤尾青竹絲，頭部呈三角形、尾巴最末端是磚紅色，經常棲息在樹上、草叢堆或竹林。

鄭雅芬說明，飯匙倩俗稱眼鏡蛇，是一種容易緊張的蛇類，當遇到比自己大的生物靠近時，會直起上半身、擴張頸部，就像飯匙的形狀，有時候會侵入住宅去覓食；雨傘節的花紋是黑白鄉間，頭部是橢圓形的，牙齒非常細小，被咬到的傷口較不明顯，且就像螞蟻咬到的微小痛覺，民眾可能因此忽略就醫。

疾管署是國內唯一生產供應抗蛇毒血清的機構，每年約生產3700多瓶，實際使用2800多瓶。疾管署副署長羅一鈞指出，每年約有1000多位民眾遭毒蛇咬傷，就醫時會使用蛇毒血清治療，依個人情況每次使用1到6瓶不等。

疾病管制署提醒，如不慎被毒蛇咬傷，應牢記「五要五不」原則。（疾管署提供）

疾管署防疫醫師趙珮娟提醒，被蛇類咬傷應牢記「五要五不」，無論什麼蛇咬傷都要視為毒蛇咬傷處理；要記住毒蛇外觀，如果記不起來建議用手機拍下來；要盡速移除身上飾品；要用紗布或條狀物包紮起來，減緩毒液擴散；要保持冷靜到醫院就醫，並且切記不要用刀子割開傷口、不要用嘴巴吸出毒液、不要冰敷以免組織壞死 、不要喝酒或刺激性飲料以免加速毒液作用、不延誤就醫。