從歌唱選秀節目《明日之星Super Star》出身的歌手曾瑋中，2020年憑專輯《毋通》問鼎金曲獎最佳台語男歌手獎，去年因演藝事業不穩，開火鍋店當副業，想不到才經營1年便歇業；對此，本人承認火鍋店收攤。

新冠肺炎肆虐全球，衝擊到各大行業，其中餐飲業掀倒閉潮，不少好店都沒能撐過，但曾瑋中勇往直前，選在去年4月1日疫情嚴峻時，於台南開一間火鍋店「食鍋姨鍋物料理」，希望能另闢財源，想不到才開幕1年就驚傳倒閉，《中時新聞網》查看火鍋店的GOOGLE評論，確實寫著「永久停業」4個字。

曾瑋中的火鍋店永久停業。（圖／翻攝GOOGLE評論）

根據《TVBS新聞網》報導，曾瑋中表示去年演藝工作不穩，需靠餐廳打工維生，偶然有了返鄉開火鍋店的機會，因租約到期，加上克服不了「員工難找」、「收入不穩定」2大問題，趁只賠6位數時收攤。

其實曾瑋中的火鍋店歇業已有徵兆，臉書粉專已近4個月未更新，而曾瑋中上月30日在自己的臉書預告火鍋店將歇業，有感而發地寫道：「一轉眼也是接近尾聲了，不論是新專輯的錄製，還是明天將迎來最後一天營業的食鍋姨，這一年的時間感謝大家的支持。」許多粉絲紛紛留言：「我都還沒去嚐鮮食鍋姨，怎麼就要收了」、「為什麼食鍋姨不營業了」、「辛苦了」、「加油喔！」。