2022年度推動客語為通行語成效評核3月31日出爐，苗栗縣政府再度獲得優等，是全國唯一獲得優等縣市，並創下「五連霸」佳績。另頭屋鄉、三義鄉等13鄉鎮市分獲優等與佳等，鄉鎮市公所總得獎數也蟬聯全國之冠。縣長鍾東錦感謝客委會的肯定和各單位的努力推動，未來將更加煞猛打拚「救轉客家話」，讓更多人加入講客行列，共創靚靚的客家苗栗。

文觀局長林彥甫表示，客委會依據量化數據、電話實地測試及書面資料檢核方式進行「2022年度推動客語為通行語執行成效」綜合考評，並公布評核結果，苗栗縣表現最為亮眼，獲獎數是歷年之最，苗栗政府是全國唯一獲得優等的縣市，在鄉（鎮、市、區）公所組，優等有頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、苗栗市、南庄鄉、頭份市及大湖鄉等8鄉鎮市公所。佳等有卓蘭鎮、銅鑼鎮、獅潭鄉、公館鄉、三灣鄉等5鄉鎮公所，除海縣4鄉鎮市及泰安鄉外，其他鄉鎮市都上榜。

「沒有最好，只有更好」苗栗縣長鍾東錦指出，苗栗縣客家人口約62.5％，18鄉鎮市都是客家文化重點發展區，苗栗縣從上到下，從縣府到公所，以「做，就著了」的精神推動客語，他在擔任議長期間就帶頭報考通過客語認證，以身作則提升客語公務能力，現在是縣長，更希望從學校、社區、公共領域3方面全方位推廣客語，營造客語友善環境，讓苗栗成為推動客家事務的模範縣市。

鍾東錦表示，配合客委會推動客家事務，縣府各局處全力將客家融入業務推動，包括定期舉辦推動客語為通行語工作會議、開設客語認證研習班等計畫，辦理活動及會議適當使用客語、邀請客家藝文團隊表演，總機電梯提供客語語音服務，鼓勵報考客語認證，推動沉浸式教學、全客語教學幼兒園及客語家庭等，並首創客家藝文嘉年華，推展客家廣場舞，編印客語數位日曆並鼓勵民眾下載App，充實數位化學習管道，鼓勵運輸業、國營事業中油及台電、醫院、旅館民宿、超商大賣場、郵局、農會及銀行等民間機構提供客語服務等，不斷以跨局處合作、公私協力及精進推陳出新，打造「客家就係生活，生活就係客家」的客家大縣。