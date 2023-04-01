苗栗縣政府爭取經費將通霄鎮白沙屯及新埔國小海堤美化。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府爭取經費將通霄鎮白沙屯及新埔國小海堤美化。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府文觀局透過立委陳超明協助向台灣電力公司申請補助及自籌款建設經費380萬元整，將通霄鎮白沙屯拱天宮及新埔國小等地區海堤重新整修，並設置景觀造型，以增加遊客來此遊憩觀海，整個濱海景觀堤頂營造工程案，已於上個月22日開工，工期約為90天，施工內容包括16座彩繪風車景觀設施，預計在今年6月完工，後續將交由白沙屯拱天宮負責維護管理。

縣府文觀局去年調查顯示，至白沙屯拱天宮文化遊憩區觀光旅遊的人次將近3百萬人，為打造「觀落日，戲海風」海岸線景觀廊帶，文觀局規畫將通霄鎮白沙屯拱天宮餐廳後方及新埔國小後方的海堤，全予整修美化，要在堤頂設置彩繪風車景觀設施，風車底座採用鋼筋混凝土，其柱體、鐵件及葉片材質為不鏽鋼，並以油漆進行彩繪，風車整體意象結合宗教、人文、景觀、生態等元素佐以適切畫龍點睛的工程，可與在地文化進行整合串聯，透過完整的規劃串聯週邊各個景點，加上豐富的自然資源、白沙屯區媽祖文化和人文歷史，為民眾的休閒觀光達到加乘效果。